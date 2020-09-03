Шуфутинский выпустил новый клип на песню «Третье сентября»

Поклонники Михаила Шуфутинского с нетерпением ждали 3 сентября, чтобы снова придумать мемы и шутки про одноименную песню. Певец решил порадовать фанатов и выложил в соцсети небольшой клип на свою композицию.

«С третьим сентября», — поздравил Шуфутинский подписчиков в Instagram.

К этому поздравлению певец добавил короткий музыкальный клип, где припев хита звучит в новой аранжировке. На кадрах Шуфутинский переворачивает листок календаря с датой «3 сентября», а затем сжигает его.

Кроме того, исполнитель сообщил, что вечером 3 сентября устроит прямой эфир в соцсети, чтобы лично исполнить популярную песню для поклонников своего творчества. Под клипом сразу же собралось множество комментариев. Пользователи поблагодарили Шуфутинского за поздравление и в ответ написали ему приятные слова.

«Лучший! И любимый исполнитель! Не только сегодня, но и весь год! Спасибо за вашу музыку», — отметил один из фанатов.

«Обожаю „Третье сентября“! Спасибо, Михаил Захарович, за этот вечный хит!» — добавил другой.

«Одна из любимых песен! Шедевр!» — признался подписчик.

«Поистине народная песня. И негласный праздник. Всех с третьим сентября! Пусть переворачивается, если переворачиваете, что бы это ни было! Ура!» — заключила пользовательница.

Впервые песня «Третье сентября» была исполнена Шуфутинским в 1993 году. Позже в Сети появилось фото рэпера Рика Росса с цитатой из композиции. Именно это дало начало бесконечным мемам про композицию и самого певца. «360» уже сделал подборку самых ярких пародий на легендарную композицию начала осени.