США выделили $290 млн на инфовойну с Россией. Деньги поделят блогеры, СМИ и сеятели демократии

США выделили 290 миллионов долларов на противодействие влиянию России и 300 миллионов долларов на борьбу с воздействием Китая. Об этом говорится в законопроекте о финансировании работы правительства в 2021 году. Его уже утвердил действующий глава США Дональд Трамп. Как именно будет действовать Вашингтон и не жалко ли американцам собственных денег?

«Как минимум 290 миллионов долларов необходимо выделить на противодействие влиянию России», — сказано в документе.

Выделенные на противостояние влиянию Китая деньги пойдут на борьбу с «политическим влиянием правительства КНР, китайской Коммунистической партией и всеми организациями, которые действуют от их имени».

Более того, в материалах говорится о финансах, которые направят на «программы по усилению потенциала правоохранительных органов и сил безопасности в странах Европы, Евразии и Центральной Азии и укреплению сотрудничества в области безопасности». Отдельные суммы предусмотрены для государств, которым американцы хотят помочь снизить уязвимость перед политическим давлением Москвы.

На эти же деньги США также планируют «развивать демократию» в России и некоторых других странах. Например, Вашингтон хочет продвигать свободный интернет.

Что именно будут делать США?

Для достижения поставленных задач США наверняка прибегнут к методам информационной войны. Они будут финансировать так называемых «независимых блогеров» и «независимые новостные сайты», которые своими материалами распространяют и усиливают антироссийскую направленность в США, в других странах и даже в самой России. В этом уверен американский политолог Эндрю Корыбко.

Это вряд ли окажет заметное влияние внутри России, но может оказаться успешным путем формирования ее негативного образа в соседних с ней странах Эндрю Корыбко политолог.

У США для этого есть множество инструментов, считает эксперт по международным отношениям переехавший в Россию американец Марк Слебода. Среди них — финансируемые властями СМИ и другие организации. Есть даже якобы неправительственные компании.

«Новым является лишь то, что на эти виды деятельности расходуются все большие суммы денег, а также звучит все более жесткая и лицемерная риторика вокруг этой информационной войны», — отметил собеседник.

Не жалко ли обычным американцам своих налогов?

Часть среднестатистических американцев не знает о гигантских суммах, которые правительство тратит на противостояние России и Китаю. Другая часть не поддерживает такие затраты. Есть и те, кого попросту не заботит этот вопрос, отметил Корыбко.

«Это не та проблема, которая напрямую касается их. Они привыкли, что государство тратит большие деньги на программы, которые не приносят им пользы. Даже те, кто против, не могут это изменить. Самое большее, чего можно ожидать, — что некоторые высказываются против подобных действий в российских информационных агентствах по типу RT», — заявил собеседник.

Нужны ли эти траты?

США серьезно обеспокоены ростом мягкой силы Москвы и ее влиянием на другие страны. Именно поэтому Вашингтон будет вкладывать любые деньги, которые считает необходимым, чтобы создать так называемую альтернативную реальность.

Она искажает облик России, представляя ее как агрессора, а США — как жертву, хотя реальность противоположна: Россия является жертвой, а США — агрессором. Ни одну сумму нельзя назвать слишком великой для подобных проектов, по мнению Вашингтона Эндрю Корыбко политолог.

США уже давно считают себя вовлеченными в информационную войну. Для них это один из аспектов конфликта, в ходе которого Вашингтон якобы должен отстоять свою позицию как мирового лидера, уверен Слебода. Причем действуют США против государств, которые не соответствуют американским внешнеполитическим интересам. Речь как раз о России и Китае.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия входит в число врагов США. Он также назвал Владимира Путина угрозой для всех, кто ценит свободу.

«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке», — сообщил он.