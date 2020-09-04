США не доверяют ВОЗ в оценке российской вакцины «Спутник V»

США отказались доверять ВОЗ в вопросе оценки эффективности российской или китайской вакцины. Об этом в интервью радиоведущему Хью Хьюитту заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

По его словам, весь мир должен будет внимательно, с пристрастием изучить эти вакцины, и убедиться, что «есть настоящие научные данные в том же ключе, в котором мы требуем их от всех, кто выкатывает вакцину на продажу и распространение». Текст интервью был размещен на сайте «Шоу Хью Хьюитта».

«Мой уровень уверенности в ВОЗ почти нулевой — в том, что она в состоянии действовать на основе науки, а не политически», — сказал Помпео.

Госсекретарь США считает, что Россия и Китай не пытаются совершить прорыв в медицине или эпидемиологии, а принимают попытки совершить политический, дипломатический прорыв.

«Если мы получим оттуда вакцину, которая не работает, это может привести к еще большему бедствию, дальнейшим потерям жизней», — поделился своим мнением Помпео.

Британский медицинский журнал The Lancet ранее разместил материал об испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Это свидетельствует о ее международном признании. В развернутой публикации сказано, что препарат имеет хорошие показатели безопасности и формирует иммунитет к 2019-nCoV.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса в начале августа. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.