24 россиянина в ловушке коронавируса. Как пятизвездочный круизный лайнер Diamond Princess стал клеткой

Круизный лайнер Diamond Princess стоит на карантине рядом с портом Иокогамы. На борту более трех тысяч человек, из них 24 — граждане России. Но пока их эвакуировать не спешат.

Власти Японии решили вывезти лайнера только людей из группы риска: стариков, а также людей с хроническими заболеваниями. Мест в больницах может не хватить на всех, и сколько еще времени предстоит провести остальным пассажирам на корабле — непонятно. Каким бы комфортным не был лайнер, но на нем нет медицинских учреждений и необходимого оборудования. А значит, риск подхватить вирус возрастает с каждым днем.

Ранее «360» уже писал о пассажирах, оказавшихся взаперти на круизном лайнере у берегов Японии. Персонал прилагает все усилия, чтобы сделать вынужденную остановку максимально комфортной: обеспечивает питанием, предметами личной гигиены. Специально для россиян на судне даже подключили российские телеканалы.

Но надо понимать, что на судне действует карантин. А это значит, что закрыты все заведения, людям разрешено выходить из кают только в определенные часы и держаться друг от друга на расстоянии. Из развлечений — карты, судоку, газеты, телевизор. От такой жизни очень скоро заскучаешь. Пусть и на пятизвездочном круизном лайнере.

И самое главное, несмотря на все эти меры, вирус продолжает распространяться среди пассажиров. Число зараженных уже достигло 174 человек. Что неудивительно: общая вентиляция воздуха в закрытом пространстве — самая комфортная среда для вируса, отметил профессор-вирусолог Александр Чепурнов. А это уже серьезный повод для беспокойства. Многие пассажиры требуют срочной эвакуации, пока зараза не распространилась на них.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, привел в пример действия России и Китая по борьбе с распространением вируса.

Все, кто занимается эвакуацией граждан, вывозят людей, у которых обнаружили признаки заражения, помещают их в специальные боксы. Россия, например, так сделала. Китай вообще взял под контроль целые города, сразу поместил зараженных в специализированные учреждения. А действия властей Японии непонятны. Алексей Леонков военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества».

Действительно, можно вспомнить, как Россия эвакуировала своих граждан из эпицентра заражения — китайского города Уханя. Тогда людей на военных самолетах доставили прямиком в российские больницы. Предпримет ли Минобороны что-то подобное сейчас, пока непонятно. Но уже очевидно, что Япония не может обеспечить безопасность для всех пассажиров лайнера. Поэтому люди обращаются за помощью к посольствам своих стран.

Это актуально в том числе и для россиян, среди которых заболевших пока не обнаружено. Но только пока.