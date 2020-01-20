Финансовое неравенство на нашей планете вышло из-под контроля. Только в 2019 году состояние 2 153 миллиардеров превысило общий достаток 60% населения планеты. И если не изменить ситуацию, такое неравенство может закончиться кровавыми бунтами.

Суммарное состояние 1% самых состоятельных жителей земли вдвое превышает достаток 6,9 миллиарда человек. По мнению экспертов международной благотворительной организации Oxfam, это свидетельствует о том, что экономическое неравенство вышло из-под контроля. Сейчас почти половина жителей мира пытается выжить на 5,5 доллара (330 рублей) в день, у некоторых доход еще ниже.

«Этот огромный разрыв основан на ущербной и сексистской экономической системе, которая ценит богатство немногих привилегированных слоев, в основном мужчин, больше, чем миллиарды часов самой важной работы — неоплачиваемой и недостаточно оплачиваемой работы по уходу, выполняемой в основном женщинами и девочками во всем мире», — отметили авторы.

Триллионы долларов сосредоточены в руках небольшой группы мужчин на вершине экономической пирамиды. Состояние 22 богатейших людей в мире больше, чем у всех жительниц Африке. Женщины в современном мире часто занимаются неоплачиваемым трудом: уборкой, готовкой, уходом за детьми и стариками. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, правительствам необходимо строить человеческую экономику, которая будет вознаграждать людей за труд, приносящий пользу обществу, а не поощрять погоню за прибылью.

Истоки неравенства

Ведущий научный сотрудник МГУ экономист Андрей Колганов в разговоре с «360» напомнил, что максимальным неравенство было на рубеже XIX–XX веков — это привело к социальным потрясениям. С 1930-х годов, особенно в послевоенный период, неравенство смягчалось. А с 1970-х разрыв снова начал увеличиваться и продолжает расти до сих пор. По мнению Колганова, другого варианта в мировой экономической системе, которая позволяет наращивать огромные состояния при сохранении нищеты, быть не может.

«Неравенство зависит от экономической политики. В послевоенный период во многих странах принимались специальные меры, направленные на снижение экономического неравенства: программы борьбы с бедностью, программы, связанные с перераспределением доходов, вводился жесткий прогрессивный подоходный налог, выплачивались разные соцпособия и так далее», — рассказал он.

Полностью от такой политики нигде не отказались. Но в последние десятилетия эти усилия, подчеркнул экономист, заметно ослабли. А на рынке появились новые инструменты и способы создать сверхсостояния.

Уничтожение среднего класса

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин пояснил «360», что по всему миру элиты выходят из-под контроля политически активного и продвинутого населения. Оно в большинстве государств планеты представлено средним классом.

Происходящие в мире процессы стимулируют его размывание и имущественную поляризацию. В итоге средний класс переходит черту бедности. А бедные люди менее политически активны и управлять ими гораздо проще. Что, в свою очередь, открывает элитам путь к дальнейшему обогащению.

«Все могло произойти иначе, но в 1970-х годах во всем мире элиты осознали исходящую от среднего класса опасность. Они осознали, что его нужно размывать, а для этого нужно отказываться от „государства всеобщего благоденствия“. Заигрывать с бедными слоями населения, кидая им подачки, гораздо проще, чем вести содержательный и предметный диалог со средним классом», — добавил Салин.

Революции в перспективе

Колганов не исключил, что если не смягчить неравенство, то разрыв между богатыми и бедными может усиливаться. А это может привести в конечном итоге к протестам, революциям или гражданским войнам. Многое будет зависеть от правящей элиты, но пока власти лишь усиливают неравенство. Как, например во Франции, где попытки ужесточить условия получения пенсий привели к длительным массовым беспорядкам.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от поведения сторон, убежден Салин. В частности, от беднейшего среднего класса, демонстрирующего повышенную политическую активность. Они понимают, что их лишают чувства социальной перспективы. Поэтому по всему миру растет число уличных протестов. С другой стороны, крайне важно поведение элит.

«Процесс, который наблюдается в последнее время в мире, не выгоден никому. И представителям элиты, которые здесь и сейчас продолжат богатеть, но в долгосрочной ситуации проиграют. Потому что маячит революционный сценарий», — подытожил Салин.