«Это самое дорогое послание президента». Глава Счетной палаты определил сумму на реализацию мер из послания Путина
«Это самое дорогое послание президента. Масштаб вот этих расходов, предварительно, оценивается от 400 до 500 миллиардов рублей. Это примерно 0,4-0,5% или чуть меньше ВВП», — подчеркнул Кудрин.
Заместитель председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова уточнила, что государственный бюджет может обеспечить меры, которые предложил Владимир Путин для социальной сферы.
«Средства в бюджете есть, средства будут предусмотрены соответствующими поправками как в федеральном бюджете, так и в бюджетах регионов. Безусловно, окончательные расчеты мы проведем тогда, когда выйдут поручения к посланию президента, но с сегодняшнего дня уже начнем готовить изменения в законодательство», — пояснила Голикова.
По мнению министра экономического развития Максима Орешкина, предложение Путина уменьшит бедность в стране на 10%. Речь идет о призыве увеличить ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет.
«По нашей оценке, эта мера совместно с другими мерами позволит понизить бедность больше, чем на 10%, уже к концу этого года», — уточнил Орешкин.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов оценил, сколько средств из государственного бюджета необходимо выделить на социальные меры. Их Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию.