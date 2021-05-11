Зонд «Вояджер-1» услышал межзвездное пространство

Зонд «Вояджер-1», запущенный в космос 40 лет назад, сделал новое открытие. Он смог услышать, как звучит межзвездное пространство.

В 2012 году «Вояджер-1» вышел за пределы Солнечной системы. В ходе изучения космического пространства прибор смог зафиксировать гул плазмы. Его интенсивность оказалась выше предполагаемой, сообщил kod.ru.

По словам автора исследования Стеллы Окер, этот гул очень слабый, потому что находится в узкой полосе частот. Но его присутствие постоянно и монотонно.

Специалист объяснила, что в межзвездном пространстве влияние солнечного ветра сведено к минимуму. Однако мощные коронарные выбросы Солнца можно слышать в монотонном плазменном шуме. Они звучат как раскаты грома.

«Вояджер-1» и его близнец «Вояджер-2» стали вечными космическими странниками. Хотя их запланированный срок работоспособности составлял 38 лет и истек еще в 2015 году, аппараты продолжают функционировать. Энергию оба получают от генераторов, работающих на плутонии-238.