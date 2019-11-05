«Вояджер-2» показал нам межзвездное пространство. История вечного космического странника

Ученые расшифровали данные, присланные «Вояджером-2» из-за пределов Солнечной системы. Он вышел туда спустя более 40 лет после запуска. Оказалось, некоторые явления в межзвездном пространстве такие же, как у нас. А какие-то — совсем другие.

В декабре 2018 года космический аппарат «Вояджер-2» покинул Солнечную систему и прислал первые данные из межзвездного пространства. Еще почти год понадобился на то, чтобы сведения достигли Земли и были расшифрованы учеными, сообщили в NASA.

«Зонды „Вояджер“ показывают, как наше Солнце взаимодействует с веществом, которое заполняет большую часть пространства между звездами в галактике Млечный Путь», — пояснил научный сотрудник проекта «Вояджер» и профессор физики из Калифорнийского технологического института Эд Стоун.

Схожие данные присылал на Землю предшественник космического аппарата «Вояджер-1». Но тогда ученые не были уверены, характерно ли такое взаимодействие для всей гелиосферы, или только того участка, где аппарат пересекал ее границы.

Полностью данные приводятся в пяти статьях научного журнала Nature Astronomy. Каждая описывает результаты с одного из приборов аппарата: для изучения магнитного поля, обнаружения энергетических частиц и плазмы. Эти сведения помогают воссоздать картину космической береговой линии — места, где заканчивается среда, созданная нашим Солнцем, и начинается обширный океан межзвездного пространства.

Плазма, дыры и загадки

Межзвездное пространство, как и Солнечная система, заполнено плазмой — газом, некоторые атомы которого лишены электронов. Как оказалось, плазма внутри гелиосферы горячая и разреженная, в то время как в межзвездном пространстве — холоднее и плотнее. Эти данные подтвердили оба аппарата. Правда, природа этого явления им пока не ясна.

Специалисты агентства поясняют, что гелиосфера подобна кораблю с дырявым корпусом, плывущему в межзвездном пространстве. Приборы «Вояджеров» зафиксировали утечки частиц из Солнечной системы в оставшуюся часть космоса. Причем та часть гелиосферы, где проходил «Вояджер-2», оказалась более пористой, чем та, где вышел его предшественник.

Наблюдение приборов «Вояджера-2» за магнитным полем подтвердили предыдущий удивительный результат. Оказывается, магнитное поле сразу за границей Солнечной системы в самом деле параллельно магнитному полю внутри гелиосферы. Но после получения первых данных астрономы не были уверены, что такое кажущееся выравнивание характерно для всей внешней области.

История «путешественников»

«Вояджер-2» запустили в космос раньше близнеца — 20 августа 1977 года. «Вояджер-1» отправился туда только в сентябре того же года. Оба аппарата были абсолютно идентичными, но для второго запущенного зонда предусматривалась более короткая программа. Пролетев мимо Юпитера и Сатурна, зонд должен был направиться к краю Солнечной системы. С задачей он справился и впервые в истории передал на Землю детальные снимки этих планет. В 2012 году достиг края гелиосферы и ученые узнали, как далеко эта граница находится от Солнца.

А «Вояджер-2», достигнув Сатурна, направился к Урану и Нептуну, совершив единственный в истории близкий полет около них. Благодаря этому были открыты два новых кольца 11 новых спутников Урана, и шесть — Нептуна. После его выхода за границу Солнечной системы ученые убедились, что расстояние до нее меняется в зависимости от активности светила — «подобно тому, как «легкие расширяются и сжимаются во время дыхания».

Запланированный срок работоспособности «Вояджеров» — 38 лет — истек еще четыре года назад, но часть датчиков продолжает работать. Аппараты получают энергию от генераторов, работающих на плутонии-238. Несмотря на то, что мощность упала на 45% от первоначальной, ожидается, что энергии хватит до 2025 года. Обратно на Землю аппараты никогда не вернутся. После полной потери работоспособности они превратятся в вечных космических странников.