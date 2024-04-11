Технологии 11 апреля 2024, 18:57 Основную задачу в рамках пуска «Ангары» выполнили Роскосмос: основная задача в рамках первого пуска «Ангары» выполнена РИА «Новости»

Читать 360tv в

Разгонный блок «Орион» доставил испытательную полезную нагрузку на орбиту. В пресс-службе Роскосмоса подчеркнули, что основную задачу первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний ракетного комплекса «Ангара» на космодроме Восточный удалось полностью выполнить.

«Отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось», — уточнили в корпорации.

Реклама

В Роскосмосе добавили, что «Орион» с испытательной полезной нагрузкой уведут на орбиту хранения. Так он не будет мешать действующим космическим аппаратам.

«Основная задача первого пуска полностью выполнена!» — подчеркнули в Роскосмосе.

Взлет «Ангары-А5» состоялся в 12:00 11 апреля. В корпорации напомнили, что успешный старт ракеты положил начало конструкторским испытаниям комплекса «Амур» ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный.

Роскосмос поблагодарил все предприятия, которые сделали пуск возможным. Отдельно в госкорпорации отметили поддержку россиян и жителей других стран, которые переживали за успех миссии.