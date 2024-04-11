11 апреля 2024, 18:57
Основную задачу в рамках пуска «Ангары» выполнили
Роскосмос: основная задача в рамках первого пуска «Ангары» выполнена
Разгонный блок «Орион» доставил испытательную полезную нагрузку на орбиту. В пресс-службе Роскосмоса подчеркнули, что основную задачу первого пуска в рамках летно-конструкторских испытаний ракетного комплекса «Ангара» на космодроме Восточный удалось полностью выполнить.
«Отделение испытательной полезной нагрузки от разгонного блока не предусматривалось», — уточнили в корпорации.
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В Роскосмосе добавили, что «Орион» с испытательной полезной нагрузкой уведут на орбиту хранения. Так он не будет мешать действующим космическим аппаратам.
«Основная задача первого пуска полностью выполнена!» — подчеркнули в Роскосмосе.
Взлет «Ангары-А5» состоялся в 12:00 11 апреля. В корпорации напомнили, что успешный старт ракеты положил начало конструкторским испытаниям комплекса «Амур» ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный.
Роскосмос поблагодарил все предприятия, которые сделали пуск возможным. Отдельно в госкорпорации отметили поддержку россиян и жителей других стран, которые переживали за успех миссии.
Роскосмос
Космодром Восточный
Ракета «Ангара»
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