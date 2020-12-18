От масштабной кибератаки в последние недели пострадали более 40 организаций из разных секторов экономики. Об этом говорится в обращении президента компании Microsoft Брэда Смита. Примерно 80% пострадавших компаний находятся в США.

По данным ТАСС, жертвами атаки стали организации в Канаде, ОАЭЮ, Израиле, Мексике, Бельгии, Испании и Великобритании.

«Пока продолжается расследование (а также сами кибератаки), Microsoft определила более 40 организаций, атаки на которых были наиболее целенаправленными и которые были подвергнуты опасности при помощи дополнительных продуманных методов. На этой неделе мы работаем над тем, чтобы уведомить эти организации об атаках», — процитировало агентство текст заявления.

От хакерских атак больше всего пострадали структуры IT-сферы (44%), были затронуты правительственные организации (18%), аналитические центры и НПО (18%), а также государственные подрядчики (9%).

Сообщения о кибератаках на компьютерные системы МВБ США появились в понедельник. Американские СМИ заявили, что их совершили российские хакеры. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг все обвинения.

В компании Microsoft заявила, что хакеры не использовали ее продукты для кибератак, и начала расследование инцидента.