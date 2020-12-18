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    18 декабря 2020, 05:02

    Microsoft опровергла взлом своих продуктов через SolarWinds

    Александра Ломейко, Кирилл Фролов

    Американская компания Microsoft заявила, что хакеры не использовали ее системы для кибератак. Производитель программного обеспечения начал расследование.
    Microsoft опровергла взлом своих продуктов через SolarWinds

    Президент Microsoft Брэд Смит в интервью газете The New York Times подчеркнул, что никаких подтверждений о взломе программ найти не удалось.

    В компании заметили, что «активно искали признаки вируса, обнаружили вредоносные двоичные коды SolarWinds, изолировали их и удалили».

    «Мы не нашли доказательств получения доступа к производственным сервисам или данным клиентов. Наши специалисты не обнаружили абсолютно никаких сведений о об использовании наших систем для атак на другие», — подчеркнул вице-президент Microsoft по коммуникациям Фрэнк Шоу.

    Ранее источники рассказали агентству Reuters о множестве ведомств и министерств США, пострадавших во время кибератаки. Хакеры, писали СМИ, использовали ПО компании SolarWinds. Это программное обеспечение использует и Microsoft.

    В масштабной кибератаке на американские ведомства США обвиняют хакеров, связанных с российскими властями. В Москве это отвергают.