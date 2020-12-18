Microsoft опровергла взлом своих продуктов через SolarWinds

Американская компания Microsoft заявила, что хакеры не использовали ее системы для кибератак. Производитель программного обеспечения начал расследование.

Президент Microsoft Брэд Смит в интервью газете The New York Times подчеркнул, что никаких подтверждений о взломе программ найти не удалось.

В компании заметили, что «активно искали признаки вируса, обнаружили вредоносные двоичные коды SolarWinds, изолировали их и удалили».

«Мы не нашли доказательств получения доступа к производственным сервисам или данным клиентов. Наши специалисты не обнаружили абсолютно никаких сведений о об использовании наших систем для атак на другие», — подчеркнул вице-президент Microsoft по коммуникациям Фрэнк Шоу.

Ранее источники рассказали агентству Reuters о множестве ведомств и министерств США, пострадавших во время кибератаки. Хакеры, писали СМИ, использовали ПО компании SolarWinds. Это программное обеспечение использует и Microsoft.

В масштабной кибератаке на американские ведомства США обвиняют хакеров, связанных с российскими властями. В Москве это отвергают.