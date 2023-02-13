Технологии 13 февраля 2023, 18:59 Запуск корабля «Союз МС-23» отложили до первой декады марта Роскосмос перенес запуск корабля «Союз МС-23» максимум до первой декады марта РИА «Новости»

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Госкорпорация Роскосмос перенесла запуск корабля «Союз МС-23» на дату не позднее первой декады марта. Об этом на брифинге заявил глава корпорации Юрий Борисов, написал ТАСС.

Корабль должен был вернуть с Международной космической станции на Землю космонавтов Дмитрия Петелина и Сергея Прокопьева, а также астронавта NASA Фрэнка Рубио.

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«Запуск корабля „Союз МС-23“ отложили максимум до первой декады марта. До тех пор, пока мы не доберемся до места возможной неисправности корабля „Прогресс МС-21“, — пояснил Борисов.

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Внештатная ситуация, добавил он, произошла уже после стыковки «Прогресса МС-22» с МКС, люки были задраены.

Два дня назад стало известно, что в одном из отсеков пристыкованного к МКС грузового корабля «Прогресс МС-21» произошла разгерметизация в системе терморегулирования.

Корабль оперативно изолировали от основного объема станции. Самочувствие экипажа МКС находится в стабильном состоянии, здоровью и жизни космонавтов ничто не угрожает.