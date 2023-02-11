Происшествия 11 февраля 2023, 16:22 Разгерметизация произошла в контуре корабля «Прогресс МС-21» Роскосмос: контур «Прогресса МС-21», в котором произошла разгерметизация, изолировали Роскосмос

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Специалисты подмосковного Центра управления полетами по телеметрической информации зафиксировали разгерметизацию в грузовом корабле «Прогресс МС-21», расстыковку которого от Международной космической станции запланировали на 18 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Переходной люк в корабль закрыт. <...> „Прогресс МС-21“ изолирован от общего объема станции. Температурный режим и давление на борту МКС находятся в норме, жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает, его самочувствие хорошее», — отметили в корпорации.

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Грузовой корабль «Прогресс МС-22» успешно пристыковался к МКС и доставил трем российским космонавтам питание, топливо и необходимое для исследований оборудование.

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В Роскосмосе добавили, что инцидент никак не повлиял на сегодняшнюю стыковку с МКС корабля «Прогресс МС-22». По плану «Прогресс МС-21» расстыкуется 18 февраля, его затопят. Космонавты успешно загрузили в корабль подготовленное к удалению оборудование.