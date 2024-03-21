21 марта 2024, 22:55
Запад уличили в закупках российского титана на огромные суммы
WP: Запад закупает российский титан на сотни миллионов долларов
Введенные против РФ санкции не помешали западным компаниям продолжить закупки российского титана на сотни миллионов долларов. Об этом сообщила The Washington Post.
По мнению автора статьи, это свидетельствует не только о зависимости Запада от России в этом стратегически важном компоненте для промышленности, но и вызывает опасения в сфере безопасности.
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«Россия может перекрыть поток этих материалов и оставить компании, имеющие решающее значение для национальной обороны и гражданской авиации, в затруднительном положении», — прокомментировал ситуацию директор по исследованиям ImportGenius Уильям Джордж.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин посетил в Казанский авиазавод имени Горбунова. Предприятие недавно модернизировали, восстановили производственный и летно-испытательный комплексы. Конструкторский центр оснастили современной техникой. На заводе также восстановили крупнейший в мире комплекс для обработки титановых изделий.
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