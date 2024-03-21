Технологии 21 марта 2024, 22:55 Запад уличили в закупках российского титана на огромные суммы WP: Запад закупает российский титан на сотни миллионов долларов Freepik

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Введенные против РФ санкции не помешали западным компаниям продолжить закупки российского титана на сотни миллионов долларов. Об этом сообщила The Washington Post.

По мнению автора статьи, это свидетельствует не только о зависимости Запада от России в этом стратегически важном компоненте для промышленности, но и вызывает опасения в сфере безопасности.

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«Россия может перекрыть поток этих материалов и оставить компании, имеющие решающее значение для национальной обороны и гражданской авиации, в затруднительном положении», — прокомментировал ситуацию директор по исследованиям ImportGenius Уильям Джордж.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин посетил в Казанский авиазавод имени Горбунова. Предприятие недавно модернизировали, восстановили производственный и летно-испытательный комплексы. Конструкторский центр оснастили современной техникой. На заводе также восстановили крупнейший в мире комплекс для обработки титановых изделий.