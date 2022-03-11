YouTube объявил о незамедлительной блокировке каналов российских СМИ

Принадлежащий американской компании Google видеохостинг YouTube объявил о незамедлительной блокировке аккаунтов российских СМИ, финансируемых государством. Об этом говорится в заявлении видеохостинга в Twitter.

«Мы также блокируем по всему миру доступ к каналам YouTube, связанным с российскими финансируемыми государством СМИ. Это изменение вступает в силу немедленно. Нашим системам потребуется время, чтобы полностью это реализовать», — сообщается в аккаунте YouTubeInsider.

Ранее YouTube приостановил в России все способы монетизации.

Ранее Роскомнадзор объявил о начале блокировки социальной сети Instagram. Соответствующие требования выдвинул Следственный комитет РФ. Как выяснилось, компания Meta, которой принадлежит социальная сеть, разрешила временно изменить правила пользования и перестать блокировать посты с призывами расправы над российскими военными в контексте проведения спецоперации по демилитаризации Украины, а также пожеланиями смерти президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко.