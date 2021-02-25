Xiaomi выпустила новое зарядное устройство

Корпорация Xiaomi, специализирующаяся на выпуске смартфонов, презентовала новую беспроводную зарядку. Мощность устройства составляет 33 Вт, а его стоимость — 12 долларов, сообщило ИА Nation News.

Устройство носит название Xiaomi 33W GaN. Оно способно зарядить iPhone 12 на 60% за полчаса и Android-смартфон, например, Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, на 100% за 58 минут. Новая зарядка сопрягается с различными устройствами. Она поддерживает кабели для USB-C и Lightning.

По сравнению с аналогичными устройствами, Xiaomi 33W GaN намного компактнее, а цена остается довольно низкой.

Ранее Xiaomi представила смартфон без разъемов и кнопок. Дату выхода нового устройства пока не анонсировали.