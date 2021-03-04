Xiaomi и Redmi представят в России 4 смартфона

Китайская корпорация Xiaomi и ее бренд Redmi представят в России четыре новых смартфона. Информация появилась в официальном аккаунте в Twitter.

В РФ завезут флагманы Redmi K40 и Redmi K40 Pro, которые на глобальном рынке назвали Poco F3 и Poco X3 Pro соответственно. Кроме того, россиянам предложат бюджетную модель Mi 11 Lite: с поддержкой 5G и без нее.

Производители еше не презентовали Mi 11 Lite, написал сайт ToDay News Ufa. Однако Россия вошла в число стран, где будет продаваться новый гаджет. Смартфоны также выйдут на рынки Европы, Индии, Индонезии, Турции, Тайваня и Китая.

Ранее появились первые подробности о характеристиках iPhone 13. Компания Applе представит в 2021 году четыре новые модели iPhone. Внешне смартфон напомнит линейку iPhone 12.