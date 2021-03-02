Появились первые подробности о характеристиках iPhone 13

Компания Applе представит в 2021 году четыре новые модели iPhone. Внешне смартфон будет напоминать линейку iPhone 12. При этом гаджет будет более увесистым, а его «челка» станет меньше. Об этом сообщил аналитик TF International Securities Мин Чи Куо.

По словам эксперта, разработчики не будут менять размеры iPhone 13, но сделают его больше по весу. Новое устройство получит улучшенные камеры и модемы 5G, сообщил телеканал CNBC. Также в смартфоне будет более крупная батарея, а так называемую «челку» сделают меньше. Изменение размера области с системой камер позволит увеличить полезную площадь экрана.

Куо считает, что после 2021 года компания вовсе откажется от «челки» в своих устройствах. Вместе нее в iPhone будет одно небольшое отверстие для камеры. В качестве примера аналитик привел смартфоны Samsung. При этом iPhone без «челки» и датчиком отпечатков пальцев под дисплеем может появиться не раньше 2023 года, заявил Куо.

Ранее партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов предупредил, что телефоны Applе могут следить за пользователями. Устройства используют специальные датчики, способные распознавать человека рядом с гаджетом.