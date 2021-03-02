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    02 марта 2021, 01:12

    Появились первые подробности о характеристиках iPhone 13

    Дарья Бунякова

    Компания Applе представит в 2021 году четыре новые модели iPhone. Внешне смартфон будет напоминать линейку iPhone 12. При этом гаджет будет более увесистым, а его «челка» станет меньше. Об этом сообщил аналитик TF International Securities Мин Чи Куо.

    Появились первые подробности о характеристиках iPhone 13

    По словам эксперта, разработчики не будут менять размеры iPhone 13, но сделают его больше по весу. Новое устройство получит улучшенные камеры и модемы 5G, сообщил телеканал CNBC. Также в смартфоне будет более крупная батарея, а так называемую «челку» сделают меньше. Изменение размера области с системой камер позволит увеличить полезную площадь экрана.

    Куо считает, что после 2021 года компания вовсе откажется от «челки» в своих устройствах. Вместе нее в iPhone будет одно небольшое отверстие для камеры. В качестве примера аналитик привел смартфоны Samsung. При этом iPhone без «челки» и датчиком отпечатков пальцев под дисплеем может появиться не раньше 2023 года, заявил Куо.

    Ранее партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов предупредил, что телефоны Applе могут следить за пользователями. Устройства используют специальные датчики, способные распознавать человека рядом с гаджетом.