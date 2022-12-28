Технологии 28 декабря 2022, 02:31 WhatsApp прекратит работать на старых смартфонах Мессенджер WhatsApp с 31 декабря не будет работать на старых смартфонах РИА «Новости»

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Популярный мессенджер WhatsApp с 31 декабря перестанет работать на некоторых смартфонов. Речь идет о старых моделях устройств, работающих на операционных системах Android и iOS, сообщила британская газета Daily Mail.

WhatsApp перестанет работать на 49 моделях телефонов, включая iPhone 5, Huawei, LG и Samsung. Компания разошлет владельцам таких гаджетов специальное оповещение.

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«Устройства и программное обеспечение часто меняются, поэтому мы регулярно проверяем, какие операционные системы мы поддерживаем, и делаем обновления», — пояснили в WhatsApp.

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Мессенджер не будет запускаться на смартфонах из-за отсутствия обновлений. Разработчики приложения в каждом патче работают, чтобы сделать его самым безопасным. Однако некоторые гаджеты не имеют необходимого функционала и не поддерживают обновления.

Ранее сообщалось, что в марте в России запретят использовать зарубежные мессенджеры для предоставления госуслуг.