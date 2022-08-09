WhatsApp позволит пользователям скрывать номер телефона в групповых чатах

В WhatsApp* добавят новую настройку конфиденциальности. У пользователей мессенджера появится возможность скрывать номер от участников групп, сообщил ресурс WABetaInfo.

Функция появится в следующем обновлении. Пока что ее тестируют. При вступлении в группу человек сможет выбрать, кто будет видеть его номер телефона. По умолчанию он будет скрыт от всех участников.

Предполагается, что новую настройку добавят прямо в раздел информации о группе. Возможность внесли в бета-версию обновления 2.22.17.23 для Android.

Ранее WhatsApp* разрешил кроссплатформенную передачу чатов желающим сменить устройство. Она доступна для тех, кто перешел с Android-устройств на iOS. Пользователи смогут перенести свой аккаунт и все чаты на новый смартфон.

Импорт возможен для данных об учетной записи, фотографий профиля, индивидуальных и групповых чатов, их истории, медиа и настроек. Не выйдет перенести историю голосовых вызовов и платежные сообщения.

*Мессенджер WhatsApp — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России.