WhatsApp добавил важную функцию для тех, кто решил сменить смартфон

Мессенджер WhatsApp* представил функцию кроссплатформенной передачи чатов, которая будет удобна для тех, кто решил сменить устройство. Инструкция появилась на сайте мессенджера.

Пока функция доступна для тех, кто переходит с Android-устройства на iOS. Пользователи смогут, установив специальный софт и обновив программное обеспечение на обоих устройствах, перенести свой аккаунт WhatsApp* и все чаты на новый смартфон, продолжая пользоваться тем же номером телефона.

Импортировать можно информацию об учетной записи, фотографию профиля, индивидуальные и групповые чаты, историю чатов, медиафайлы и настройки мессенджера. Однако историю голосовых вызовов, а также платежные сообщения перенести не получится.

WhatsApp* часто критиковали за отсутствие функции, которая сделала бы удобным переход с одной операционной системы на другую, отметило РИА «Новости».

*Мессенджер принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России.