    07 апреля 2020, 14:13

    WhatsApp ограничил пересылку сообщений из-за коронавируса

    Дарья Морозова

    WhatsApp ограничил возможность пересылать сообщения пользователям до одного раза из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на официальный блог компании.

    «В прошлом году мы ознакомили пользователей с понятием часто пересылаемых сообщений. <…> Мы приняли решение ограничить пересылку таких сообщений. Теперь их можно переслать только в один чат за раз», — говорится в сообщении.

    Также уточняется, что причина этого решения — пандемия коронавируса. По мнению компании, «распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения».

    Ранее стало известно о слухах, что заразиться коронавирусом можно от животных. Несмотря на то, что известно: вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку при близком контакте. Ветеринары рассказали, что это все слухи. Животные не являются переносчиками коронавирусом. Поэтому выбрасывать их на улицу не стоит.