WhatsApp ограничил пересылку сообщений из-за коронавируса

«В прошлом году мы ознакомили пользователей с понятием часто пересылаемых сообщений. <…> Мы приняли решение ограничить пересылку таких сообщений. Теперь их можно переслать только в один чат за раз», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что причина этого решения — пандемия коронавируса. По мнению компании, «распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения».

Ранее стало известно о слухах, что заразиться коронавирусом можно от животных. Несмотря на то, что известно: вирус передается воздушно-капельным путем от человека к человеку при близком контакте. Ветеринары рассказали, что это все слухи. Животные не являются переносчиками коронавирусом. Поэтому выбрасывать их на улицу не стоит.