Россияне боятся заразиться коронавирусом от животных

Ветеринары рассказали, что это все слухи. Животные не являются переносчиками COVID-19. Поэтому выбрасывать их на улицу не стоит.

Елизавета Кончева, ветеринарный врач, заявила, что по данным ВОЗ в домашних условиях собаки или кошки могут быть источником инфекции для других животных или людей. Сообщается, что животные могут заразиться другим видом коронавируса. Он не опасен для людей, так как не передается.

По словам ветеринара Евгения Цыпленкова, собаки не способны заразиться коронавирусом, в отличие от кошек. Он считает, что они могут передавать вирус друг другу. У них появляются схожие с людьми симптомы заболевания — сухой кашель и чихание.

«Единственный способ подхватить заразу — это если на шерсть вашего животного чихнет зараженный человек, а здоровый его погладит, а потом прикоснется к носу, губам или глазам. Поэтому следует оградить животное от контактов с другими людьми», — пояснил он.