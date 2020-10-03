Второй пуск тяжелой ракеты «Ангара» запланировали на 24 ноября

Подготовка к запуску тяжелой ракеты-носителя началась еще в августе. Первые два полета «Ангары» также осуществлялись в Плесецке. В июле 2014 года с космодрома стартовала легкая «Ангара-1.2ПП», а в декабре того же года — тяжелая «Ангара».

Российские ракеты «Ангара» могут быть как легкими, так и тяжелыми. Они используют экологически чистые компоненты топлива.

Ранее эксперты называли «Ангару» лучшей в мире ракетой-носителем, которая уступает по своим характеристикам лишь Falcon 9 Илона Маска. По мнению экс-генерального директора и бывшего генерального конструкторА Центра Хруничева Владимира Нестерова, американская разработка обошла российскую из-за возвращаемой первой ступени. При этом в Роскосмосе рассматривали вариант усовершенствования отечественных ракет в этом направлении, но идеям не дали ходу. При этом по другим характеристикам «Ангара» обгоняет Falcon 9.