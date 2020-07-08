Тяжелую ракету «Ангара» назвали лучшей в мире. У нее есть только один недостаток

Ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» назвали лучшим в мире комплексом. По техническим характеристикам ей нет равным в мире. Уступила «Ангара» только созданным Илоном Маском Falcon 9.

Экс-генеральный директор и бывший генеральный конструктор Центра Хруничева Владимир Нестеров объяснил РИА «Новости», чем Falcon 9 лучше российской «Ангары». Предприятие, на котором он работал, как раз было производителем ракеты-носителя.

«„Ангара“ — лучший в мире ракетно-космический комплекс. У него есть лишь только один крупный недостаток, по которому нас в своей ракете превзошел Маск, — возвращаемая первая ступень», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что предлагал руководству Роскосмоса начать тесты возвращаемых ракетных блоков. Идея Нестерова развития не получила: в Федеральном космическом агентстве произошли кадровые перестановки, а сам он ушел из Центра Хруничева.

Несмотря на превосходство Falcon 9 по упомянутому экспертом параметру, по другим характеристикам «Ангара» его превосходит. В том числе из-за двигателя первой ступени РД-191.

«Никто в мире никогда не делал и еще лет десять такого не сделает», — заявил Нестеров.

Удельный импульс двигателя второй ступени — РД-0124 — составляет 359 единиц. По словам специалиста, такая цифра не снилась даже Маску. Силовую установку он назвал «новейшей и уникальнейшей».

Если говорить о конструкции, то здесь «Ангара» немного уступает Falcon 9, но превосходит все остальные ракеты. Нестеров обратил внимание и на совершенно новую систему управления, и на сделанный из композитов головной обтекатель.

«Такой же использует Илон Маск и больше никто в мире. И то он его сделал позже нас на пять лет», — пояснил эксперт.

Российский стартовый комплекс, заключил он, позволяет запустить из одной точки сразу три ракеты: легкую «Ангару-1.2», среднюю «Ангару-А3» и тяжелую «Ангару-А5».

Сам Нестеров посвятил ракетам 48 лет жизни и в курсе того, какими возможностями обладают ракетно-космические комплексы разных стран.

С первого пуска легкой ракеты «Ангара» прошло почти шесть лет — запуск состоялся 9 июля 2014 года. Через полгода впервые стартовала тяжелая ракета «Ангара-А5». Тяжелый носитель в очередной раз собираются отправить в космос осенью 2020 года.