Встроенный будильник сломался на смартфонах с ОС Android

Приложение-будильник Google Clock, встроенное в Android, начало сбоить. Об этом сообщил сайт Android Police со ссылкой на пользователей смартфонов на этой системе, которые из-за неполадки не смогли вовремя проснуться.

По данным владельцев Android-смартфонов, будильник просто перестал звонить. Программисты установили связь между неполадкой и режимом «Не беспокоить». Также сломать будильник могло приложение Spotify, которое предлагает интеграцию с Google Clock. На жалобы обратили внимание в Google. В компании пообещали выпустить исправляющий эту ошибку в ОС патч в ближайшее время.

Ранее газета «Известия» сообщила, что новый вирус Vultur поставил под угрозу безопасность пользователей Android-смартфонов. Его создали хакеры, чтобы красть логины и пароли от банковских приложений и кошельков с криптовалютой. Вредоносная программа делает запись экрана, которую в тот же момент передает преступникам.

Этот вирус распространяется через приложения в официальном магазине Android Google Play.