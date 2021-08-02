Пользователей Android предупредили о ворующем банковские пароли вирусе

Новый вирус Vultur поставил под угрозу безопасность пользователей Android-смартфонов. Он способен красть логины и пароли от банковских приложений и криптокошельков. Причем все это в режиме реального времени, делая запись экрана и тут же передавая злоумышленникам.

В России пока не зафиксировали распространения Vultur, однако специалисты по кибербезопасности не могут гарантировать, что этого не произойдет в будущем, сообщила газета «Известия».

С помощью Vulture киберпреступники могут похитить любую конфиденциальную информацию со смартфона. Для работы вируса нужно разрешение пользователя на удаленный доступ к смартфону. Оно запрашивается при первом запуске приложения-носителя.

Об обнаружении вируса заявили голландские специалисты по информационной безопасности из компании ThreatFabric. Вирус распространяется через приложения в Google Play. Сейчас обнаружено по меньшей мере два приложения-носителя, которые заразили от пяти до восьми тысяч пользователей. По мнению экспертов, Vultur можно считать предвестником эволюции мобильных вирусов-троянцев.

Исследователь мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев отметил, что Vultur особо опасен из-за того, что распространяется через Google Play.

«У площадки очень большая пользовательская база, и доверие людей к Google Play максимально», — объяснил он.

Пользователи доверяют Google Play, поэтому легко устанавливают приложения из этого источника, не подозревая, что могут стать жертвой вирус — вора банковских паролей.

По словам главы технического департамента RTM Group Федора Музалевского, от этого вируса можно быстро избавиться, сбросив настройки смартфона до заводских установок.