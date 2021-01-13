Врач посоветовал считать приложение для определения ковида аттракционом

Приложение по определению коронавируса, которое обещает выпустить «Сбер», не нужно воспринимать всерьез. К нему нужно отнестись как к развлечению. Такого мнения придерживается врач-терапевт высшей категории и блогер Алексей Водовозов.

«К этому нужно относиться как к аттракциону, пусть технологичному, но развлечению. Насколько я понимаю, они (создатели — прим. ред.) на [серьезность исследования] и не претендуют. Оно (приложение — прим. ред.) как консультативный центр, нужно ли вам обращаться к врачу или еще можете некоторое время потерпеть», — заявил он в беседе с «360».

Эксперт также рассказал, как будет работать это приложение. По его словам, нейросети обучены после прослушивания записей с голосом здоровых и больных людей определять некоторые состояния человека.

«Например, если у человека пневмония, то это означает, что, кроме кашля, у него будет затруднена речь. Он не сможет говорить длинные фразы без того, чтобы не взять паузу. Потом ему нужно будет сделать дополнительный вздох и продолжить разговор. Некоторые хрипы, например, свистящие сухие будут слышны на расстоянии. Их можно будет через телефон уловить и предположить, что человек болен», — отметил Водовозов.

Он добавил, что чем больше голосовых записей одного человека окажется в обучающей базе, тем более точным будет предположение этой системы о наличии или отсутствии заболевания. И в целом, чем больше сэмплов будет у приложения, тем точнее оно будет определять состояние человека.

«Сбер» готовит к выпуску приложение, которое по голосу обещает за минут определить, болен ли человек COVID-19 или нет. При этом нужно будет ответить и на несколько вопросов о состоянии здоровья.