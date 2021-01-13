«Сбер» показал, как будет работать приложение для проверки на коронавирус по кашлю

«Сбер» продемонстрировал проект приложения, которое сможет за минуту проверить по кашлю, болен человек ковидом или нет. Программа также проанализируют и другую информацию о здоровье пользователя.

Приложение сначала предлагает пройти быстрый тест, в котором есть вопросы о разных симптомах коронавирусной инфекции, сообщило РИА «Новости».

Среди них — общая слабость, температура, кашель, боль или покраснение в горле, потеря обоняния или вкусовых ощущений, сыпь, сухость языка, диарея, затрудненное дыхание или одышка. Человек может выбрать вариант «У меня нет симптомов».

После этого клиенту предложат записать голос. Нужно будет прочитать фразу: «Я надеюсь, что мои записи помогут справиться с пандемией коронавируса». Затем необходимо в течение пяти секунд записать свое дыхание, а потом покашлять в микрофон телефона. Программа сразу же проанализирует полученные данные и выдаст результат. При этом в приложении подчеркивается, что аналитика еще не является диагнозом.

Приложение появится в App Store и Google Play.