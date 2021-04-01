Названа возможная причина утечки воздуха на МКС

Нерасчетные мощные нагрузки, которые возникли при управлении ориентацией Международной космической станции (МКС) кораблями США и Европы, могли вызвать появление негерметичности в корпусе российского модуля «Звезда». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Среди причин появления негерметичности корпуса специалисты рассматривают нерасчетные мощные нагрузки, которые возникали при управлении ориентацией МКС американским шаттлом или европейским грузовым кораблем ATV», — приводит агентство слова своего собеседника.

По его словам, сейчас российские космонавты продолжают поиск мест негерметичности в корпусе промежуточной камеры модуля «Звезда».

Как предполагается, утечка воздуха может идти через герметичные вводы. Это те места, где кабели или трубопроводы выходят через корпус на внешнюю поверхность модуля, объяснил собеседник агентства.

«Для поиска возможных мест утечки на пилотируемом корабле „Союз МС-18“ в апреле планируется привезти новый течеискатель», — отметил он.

Накануне космонавт Павел Виноградов рассказал, что российские специалисты на МКС продолжают искать точку третьей утечки атмосферы. По его мнению, течет один из гермовводов. Космонавт пообещал, что источник неисправности обязательно найдут.