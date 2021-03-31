Космонавт Виноградов рассказал, что на МКС ищут точку третьей утечки атмосферы

Космонавт Павел Виноградов рассказал, что в настоящий момент российские специалисты на МКС ищут точку третьей утечки атмосферы, написал сайт kp.ru.

«Мы предполагаем, что есть еще течь. Так что экипажу еще предстоит повозиться в ПрК с электронным микроскопом и с новым течеискателем, который привезут „Союзом МС-18“», — пояснил астронавт.

Как считает Виноградов, течет один из гермовводов. Речь идет о месте, в котором кабель или трубопровод выходит через корпус на поверхность станции. Космонавт пообещал, что источник неисправности обязательно найдут.