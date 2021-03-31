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    31 марта 2021, 13:54

    Космонавт Виноградов рассказал, что на МКС ищут точку третьей утечки атмосферы

    Полина Петрова

    Космонавт Павел Виноградов рассказал, что в настоящий момент российские специалисты на МКС ищут точку третьей утечки атмосферы, написал сайт kp.ru.

    Космонавт Виноградов рассказал, что на МКС ищут точку третьей утечки атмосферы

    «Мы предполагаем, что есть еще течь. Так что экипажу еще предстоит повозиться в ПрК с электронным микроскопом и с новым течеискателем, который привезут „Союзом МС-18“», — пояснил астронавт.

    Как считает Виноградов, течет один из гермовводов. Речь идет о месте, в котором кабель или трубопровод выходит через корпус на поверхность станции. Космонавт пообещал, что источник неисправности обязательно найдут.