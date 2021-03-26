Волонтеры пожаловались на фото с «вакцинацией» Путина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что волонтеры организации направили жалобы в Facebok и Instagram из-за фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой он якобы прививается от коронавируса. Об этом Мизулина сообщила РИА «Новости».

«На самом деле распространенное фото было сделано в ходе посещения президентом Смоленской областной клинической больницы в августе 2011 года, во время осмотра после повреждения плеча», — сообщила член Общественной палаты РФ.

Мизулина заявила, что волонтеры уже направили жалобы в администрацию соцсетей.

Путин вакцинировался от коронавируса во вторник, 23 марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу сообщил, что после прививки Путин чувствует себя хорошо, никаких побочных эффектов после этого не было. Президент РФ не стал вакцинироваться публично. В Кремле объяснили, что Путину не понравилась идея ставить вакцину под объективами камер. О том, каким препаратом привили Путина, не уточнялось, но известно, что это одна из трех зарегистрированных в РФ вакцин.