Кремль рассказал о вакцинации дочерей Путина

Владимир Путин после прививки от коронавируса чувствует себя хорошо, у него не было побочных эффектов. Родственники президента тоже вакцинировались, при этом его дочери сделали прививки задолго до него.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Насколько мне известно, да. Они (дочери — прим. ред.) даже раньше привились. Если не ошибаюсь, Путин сам об этом говорил», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, привились ли родственники президента.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что препарат, которым привились дочери президента, был отечественного производства. Он также уточнил, что спустя несколько дней после вакцины Путин чувствует себя хорошо. По данным Пескова, у президента не было побочных явлений, которые могут возникнуть после введения препарата.

Владимир Путин привился от коронавируса 23 марта. Он не стал делать это публично — Песков объяснил, что президенту не нравилась идея вакцинироваться на камеры. Пресс-секретарь добавил, что Путин и без этого уделяет большую часть своего рабочего времени пропаганде вакцинации.

О том, какой именно препарат получил Владимир Путин, тоже не сообщили. Песков подчеркнул, что об этом знают только сам Путин и его врач. Такое решение приняли, потому что все три отечественные вакцины одинаково эффективны и безопасны.