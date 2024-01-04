Технологии 04 января 2024, 19:36 Внедрение ИИ-помощника заставило Microsoft изменить клавиатуру компьютеров Microsoft анонсировала изменение клавиатуры из-за внедрения ИИ-помощника Unsplash

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Американская компания Microsoft добавит клавишу запуска ИИ-помощника Copilot в клавиатуру своих компьютеров, работающих на базе ОС Windows 11. Об этом сообщила пресс-служба IT-гиганта со ссылкой на заявление вице-президента Юсуфа Мехди.

«Появление клавиши Copilot знаменует собой первое существенное изменение в клавиатуре с Windows почти за три десятилетия», — сказал топ-менеджер.

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Copilot — разработка Microsoft на основе технологий искусственного интеллекта. Его можно использовать при подготовке презентаций, документов, составления отчетов, сортировки электронных писем.

Компания активно внедряет ИИ-технологии в корпоративный сектор, предлагая подписку на Copilot за 30 долларов в месяц. Сейчас помощник находится на стадии тестирования, доступ к нему есть у General Motors и Goodyear.

В 2023 году начался бум развития искусственного интеллекта. Мощным толчком для этого послужило появление ChatGPT. Его создателя — Илью Суцкевера — включили в число главных ученых года.