Технологии 02 декабря 2022, 20:02 «Влюбленные» эмодзи перестали отображаться в Telegram Эмодзи с влюбленными парами отображаются некорректно в Telegram на iOS РИА «Новости»

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В Telegram на устройствах с операционной системой iOS возникли проблемы с получением эмодзи, на которых изображены влюбленные пары с сердечком между ними. Теперь собеседник получает только одну влюбленную половинку.

Проблему пользователи заметили 26 ноября, и она сохраняется до сих пор. При этом на смартфонах с Android и в компьютерной версии эти эмодзи работают правильно.

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Пользователи в соцсетях предположили, что это может быть связано с законом об ЛГБТ-пропаганде, так как среди эмодзи влюбленных пар встречаются однополые.

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Как сообщил источник РБК, проблема находится скорее всего на стороне социальной сети и вряд ли вызвана действиями ограничителей, например Роскомнадзора.

Технически это может происходить так: если смайлик состоит из двух частей, то он неправильно соединяется в одну картинку.

Ранее сообщалось, что одна из британских радиостанцией пропустит через цензуру рождественскую песню, выпущенную в 1987 году. По словам руководителей станции, времена с тех пор изменились и некоторые слова в песне вызывают неприятные впечатления у слушателей и оскорбляют представителей ЛГБТ.