Мир 02 декабря 2022, 18:38 Рождественская песня 1987 года будет звучать в Британии с цензурой, чтобы не оскорблять ЛГБТ Daily Mail: Radio 2 наложило цензуру на рождественскую песню из-за чувств гомосексуалов РИА «Новости»

Читать 360tv в

На британской радиостанции Radio 2, которая входит в корпорацию Би-би-си, в этом году перестали транслировать оригинальный вариант рождественской песни Fairytale Of New York группы The Pogues. Теперь она будет звучать с цензурой из-за фразы, оскорбляющей гомосексуалов. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По словам авторов статьи, руководство станции изменит противоречивую фразу «You cheap, lousy faggot», которая переводится как «Ты дешевый, вшивый п***к». Этот термин оскорбителен для представителей ЛГБТ, пишет газета. И многие слушатели пожаловались, что им неприятно слышать такой текст.

Реклама

Поэтому эту строчку заменят на «You’re cheap and you’re haggard» — «Ты дешевый и изможденный».

Реклама

Эта песня вышла в 1987 году и теперь звучит отовсюду в новогодние праздники, став одним из самых популярных рождественских символов.

Ранее пользователи сообщили о проблемах с доступом к странице «Тату» в соцсети «ВКонтакте». Подписчики сообщали, что получали предупреждения о «недопустимых материалах» для просмотра. В руководстве социальной сети это объяснили настройками приватности, которые установили владельцы страницы.