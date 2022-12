Рождественская песня 1987 года будет звучать в Британии с цензурой, чтобы не оскорблять ЛГБТ

На британской радиостанции Radio 2, которая входит в корпорацию Би-би-си, в этом году перестали транслировать оригинальный вариант рождественской песни Fairytale Of New York группы The Pogues. Теперь она будет звучать с цензурой из-за фразы, оскорбляющей гомосексуалов. Об этом сообщила газета Daily Mail.