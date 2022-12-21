Технологии 21 декабря 2022, 18:59 Влияние ухода Ericsson и Nokia на качество мобильной связи в России оценили в Минцифры Минцифры: после ухода Ericsson и Nokia качество мобильной связи в России не изменится РИА «Новости»

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Качество мобильной связи в России не изменится в связи с уходом с отечественного рынка крупных телекоммуникационных компаний Ericsson и Nokia. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

«На качестве связи в России уход этих компаний никак не отразится. Никакого дефицита телеком-оборудования в России нет», — рассказали в ведомстве.

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Представитель министерства отметил, что решение таких крупных игроков покинуть рынок заставило лишь ускорить переход на российское оборудование, но не менять глобальную стратегию.

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«Сроки перехода на отечественные станции смягчили, операторам предложили гораздо более мягкие условия. „Большая четверка“ операторов уже заключила соглашение на поставку оборудования. Всего они потратят на него около 100 миллиардов рублей», — добавили в Миницфры.

Первые поставки отечественного телеком-оборудования начнутся уже в 2025 году.

В начале декабря сообщалось, что Nokia запросила разрешение США на поставки оборудования в Россию, но избегая вторичных санкций.