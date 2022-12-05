Общество 05 декабря 2022, 09:32 Nokia получила экспортную лицензию для поставок оборудования в Россию Глава «МегаФона» Помбухчан заявил, что Nokia получила разрешение на поставки в РФ Unsplash

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Финская компания Nokia получила разрешение на поставку телекоммуникационного оборудования в Россию. Об этом заявил глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан РБК.

Он уточнил, что компания направила четыре обращения за экспортными лицензиями — два европейским регуляторам и два американским, но решение по трем еще не приняли.

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«Nokia — коммерческая компания. Они посчитали для себя возможным договориться и выполнить обязательства», — отметил Помбухчан.

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По его словам, нынешняя ситуация, в которой сейчас находятся компании, рано или поздно закончится, но отношения между представителями бизнеса останутся. Пока же поставщики обязаны получить такие лицензии в связи с антироссийскими санкциями.

Nokia попросила разрешения у США на поставку оборудования в Россию в начале ноября. Ранее США отказались использовать телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE.