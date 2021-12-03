Новым генеральным директором VK станет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. Об этом сообщил РБК со ссылкой на три разных источника, которые близки к этим компаниям. Издание отметило, что информацию о назначении подтвердил также медиаменеджер, который знаком с кадровым решением.

РБК отметил, что Владимир Кириенко сменит на посту главы VK Бориса Добродеева — тот был главой холдинга с 2016 года.

Владимир Кириенко — сын первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Он стал старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома» в сентябре 2016 года. Уже в 2017 году Владимир Кириенко занял пост первого вице-президента компании.

Издание со ссылкой на источники сообщило, что Кириенко «доказал, что имеет хорошие менеджерские качества, но засиделся в роли второго лица». Многие были уверены, что он может занять пост президента «Ростелекома», если бы Михаил Осеевский решил уйти.

Глава VK сменился на фоне движений, которые произошли в составе акционеров компании. 2 декабря USM миллиардера Алишера Усманова сообщила, что «МегаФон», который находится под ее контролем, продает 45% акций «МФ Технологии» СОГАЗу. При этом USM сама продает 9% акций «МФ Технологии» Газпромбанку. «МФ Технологии» контролирует 57,3% голосующих и 4,8% обыкновенных акций VK.