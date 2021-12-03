Глава VK Добродеев ушел в отставку

Генеральный директор VK Борис Добродеев покинет свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В VK сообщили, что Добродеев решил оставить пост по собственному желанию. Но он продолжит исполнять обязанности, пока совет директоров не назначит нового гендиректора. Это обеспечит плавную передачу дел, отметили в компании.

«Я всегда говорил, что главные в интернете — пользователи. Но сегодня я хочу поблагодарить команду VK за смелые совместные проекты и акционеров за доверие. И всех вместе — за возможность участвовать в создании одной из лучших компаний в стране», — заявил Добродеев, слова которого приводятся на сайте VK.

Об отставке Добродеева сообщили после того, как VK уведомили об изменениях в акционерной структуре АО «МФ Технологии». Из состава акционеров выйдут USM, принадлежащая Алишеру Усманову, и «МегаФон». А новым акционером станет АО «Согаз».

Добродеев отдельно поблагодарил Алишера Усманова за возможность для самореализации и оказанное доверие.

«Это было увлекательное путешествие, которое продлилось восемь лет. Символично, что оно начиналось с поста заместителя директора во „ВКонтакте“, а заканчивается во главе огромной компании VK», — отметил он.

Добродеев рассказал, что планирует вернуться в USM, где займется работой в том числе с «AliExpress Россия». Также он намерен запустить глобальный венчурный фонд.