Владельцы TikTok отказались продавать компанию Microsoft

Китайская ByteDance отказалась продавать американский сегмент TikTok корпорации Microsoft. С 15 сентября TikTok на территории США могут заблокировать.

«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.

По данным источников Reuters и Associated Press, ByteDance планирует продать свой американский бизнес компании Oracle.

Microsoft наряду с сетью супермаркетов Walmart считалась основным претендентом на покупку TikTok. Компании Oracle и Twitter также называли среди возможных покупателей.

В начале августа президент США Дональд Трамп издал указ о блокировке TikTok на территории страны, если до 15 сентября бизнес компании в Соединенных Штатах не будет продан американцам.

Китайские власти, в свою очередь, обязали компанию согласовать продажу с ними.