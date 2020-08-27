Oracle и Microsoft подали запросы на покупку американской части TikTok

По данным издания, договор может быть подписан уже в течение недели. Корпорация Walmart, владеющая крупнейшей сетью универмагов в США, выступит в качестве партнера Microsoft. Также СМИ сообщали, что в консультациях о возможной покупке приложения участвовали компании Twitter и Netflix.

Запрос был направлен китайской компании ByteDance, которая владеет частью TikTok.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял китайское приложение в слежке за своими пользователями, в том числе и американскими, и их передаче Пекину. Трамп выступил за покупку части приложения американкой компанией, пригрозив запретить приложение. Основным претендентом стала корпорация Microsoft.

Руководство TikTok отрицает обвинения. В начале месяца американская администрация опубликовала указ, запрещающий с 20 сентября гражданам США заключать сделки с китайскими компаниями, владеющими приложением.

Ранее сообщалось, что представители американского подразделения TikTok официально подали иск на администрацию Дональда Трампа.