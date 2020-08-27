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    27 августа 2020, 22:27

    Oracle и Microsoft подали запросы на покупку американской части TikTok

    Александра Каширина

    Американские компании Oracle и Microsoft совместно с Walmart подали запросы на покупку американской части китайского приложения TikTok. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным издания, договор может быть подписан уже в течение недели. Корпорация Walmart, владеющая крупнейшей сетью универмагов в США, выступит в качестве партнера Microsoft. Также СМИ сообщали, что в консультациях о возможной покупке приложения участвовали компании Twitter и Netflix.

    Запрос был направлен китайской компании ByteDance, которая владеет частью TikTok.

    Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял китайское приложение в слежке за своими пользователями, в том числе и американскими, и их передаче Пекину. Трамп выступил за покупку части приложения американкой компанией, пригрозив запретить приложение. Основным претендентом стала корпорация Microsoft.

    Руководство TikTok отрицает обвинения. В начале месяца американская администрация опубликовала указ, запрещающий с 20 сентября гражданам США заключать сделки с китайскими компаниями, владеющими приложением.

    Ранее сообщалось, что представители американского подразделения TikTok официально подали иск на администрацию Дональда Трампа.

    Новости SMI.FM