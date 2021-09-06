Владельцам смартфонов Xiaomi запретят устанавливать сторонние приложения

Смартфоны от китайской компании Xiaomi получат новую функцию MIUI Pure Mode, которая позволит защитить устройство от вирусов и шпионского ПО. Она будет блокировать установку сторонних приложений, сообщил сайт IThome.

По данным производителя, около 40% приложений, установленных владельцами смартфонов Xiaomi, не проходили проверку безопасности средствами. И 10% из них считают потенциально опасными.

Функция MIUI Pure Mode призвана защитить пользователей от сомнительных приложений. Она блокирует установку приложений из внешних источников, а также не позволяет поставить на смартфон что-либо без ведома владельца в фоновом режиме. Функцию уже начали тестировать в китайской версии прошивки MIUI 12.5, но в ближайшее время она будет доступна и на устройствах с глобальной оболочкой.

Xiaomi также планирует отказаться от бренда Mi. Новые модели смартфонов будут выходить уже без этой приставки. Поэтому ожидать появления в продаже Xiaomi Mi 12 не стоит — это будет просто Xiaomi 12.

Ранее стало известно, что на многих кнопочных телефонах установлено скрытое вредоносное ПО.