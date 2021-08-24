Xiaomi откажется от бренда Mi

Компания Xiaomi теперь будет выпускать новые модели без приставки Mi. Например, флагман Mix 4 вышел уже без этого названия.

Представители компании заявили ресурсу XDA-Developers о том, что в продаже не появятся Xiaomi Mi 12. Вместо него будет представлен Xiaomi 12.

Эксперты считают, что для экосистемы Xiaomi избавиться от Mi — большое решение. Ведь первый смартфон китайской корпорации стал Mi 1, а до него появилась программная оболочка для Android, MIUI. Имя Mi носили и продукты, которые не были связаны со смартфонами. В частности, ноутбуки, планшеты, носимые устройства и другая электроника. По информации XDA, на китайском рынке некоторые продукты уже продаются без брендинга Mi.

Ранее один из основателей и глава Xiaomi Лэй Цзюнь объяснял, что Mi расшифровывается как Mobile Internet и Mission Impossible («Миссия невыполнима»). Пока официальных комментариев по поводу отказа от Mi от компании не последовало.

Ранее были названы приложения, которые занимают большую часть памяти смартфона.