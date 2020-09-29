«ВКонтакте» заменила «Сообщения» «Мессенджером»
Так можно связаться с тем, кого пока нет в друзьях. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».
Однако общение с человеком начнется, если он этого захочет. До этого все данные его профиля будут скрыты. Нельзя даже будет увидеть никнейм и аватар. У создателя беседы отразятся лишь имя из телефонной книги и номер. Инициатор сообщения не сможет узнать, прочитано ли его послание.
«По сути, сервис уже давно стал полноценным мессенджером. И теперь, вместе с введением возможности писать контактам из телефонной книги, мы закрепляем эту роль новым позиционированием раздела», — объяснила нововведение директор по продукту «ВКонтакте» Марина Краснова.
У пользователей соцсети появилась возможность устанавливать свой фон для чатов. Можно использовать предложенные варианты или загрузить свое изображение. Представители компании говорят, что это лишь первый шаг в кастомизации мессенджера. «ВКонтакте» в будущем представит еще ряд функций, которые позволят оформить мессенджер по своему вкусу.
Ранее стало известно, что Украина пытается заблокировать «ВКонтакте».