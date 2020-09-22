Украина ищет способ заблокировать на своей территории приложение «ВКонтакте», которому ранее удалось обойти ограничения. Этим занимается Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны страны (СНБО). Российские социальные сети якобы могут представлять угрозу национальной безопасности Украины.

«Мобильное приложение „ВКонтакте“ стало доступно не из-за снятия санкций, а через смену прокси-серверов, что позволило обходить блокировку провайдерами доступа к этому приложению на территории Украины», — ответил СНБО в ответ на запрос «Укринформа».

Работу ряда российских сайтов и сервисов на территории Украины запретили три года назад. А в мае 2020 Владимир Зеленский продлил ограничения еще на три года. Однако 12 сентября «ВКонтакте» сообщила пользователям, живущим на Украине, что возможность пользоваться приложением у них есть: мобильную версию снабдили поддержкой прокси. Более того, представили тематическую ленту с украинскими новостями, а также эксклюзивный набор стикеров.

Отрыв от контактов с Россией

«Украина хочет максимально ограничить контакты с Российской Федерацией. Еще до коронавируса прямых рейсов между странами не было. Принимались решения о прекращении железнодорожного движения. Не получилось, но такие планы были. Заблокировали возможность завоза книжной продукции из России. Это все запрещено. Это все комплексная работа по отрыву украинского населения от любых контактов с Россией», — заявил в разговоре с «360» украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, некоторые чиновники буквально отчитываются, что сделали для того, чтобы «противостоять российское информационной агрессии». При этом такая работа оплачивается государством.

«ВКонтакте» блокируют не потому что она представляет какую-то реальную угрозу, а потому что это часть политики по отрыву Украины от России, ну или по ограничению любого вида контактов Михаил Погребинский политолог.

Российские социальные сети рассматриваются на Украине как агенты влияния врага. Через них можно узнавать личные данные пользователей и рассылать соответствующую информацию. Такую версию высказал другой украинский политолог — Вячеслав Ковтун.

«Это мы знаем на примере Facebook. Отсюда и такая позиция. Сейчас власть пытается закрыть лазейки приложения. Здесь нет какого-то нового подхода. Это продолжение прежней политики, которая была утверждена на высшем уровне. Это попытка оградить Украину от всего российского, поскольку российское считается проводником имперской политики, враждебной политики», — заключил собеседник «360».