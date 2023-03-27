Технологии 27 марта 2023, 18:26 «ВКонтакте» поддержит разработчиков мини-приложений облачными ресурсами Разработчиков мини-приложений «ВКонтакте» поддержат облачными ресурсами "ВКонтакте"

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Разработчикам мини-приложений на платформе VK Mini Apps стала доступна программа поддержки VK Cloud. Каждый месяц все участники программы получают бонус в размере 2500 рублей, которые можно потратить на облачные сервисы, сообщили в пресс-службе VK.

Этими средствами можно оплачивать вычислительные ресурсы и сервисы VK Cloud. Например, кластеры Kubernetes, облачные базы данных или место в S3-хранилище. Всего в VK Cloud предоставляют около 30 инфраструктурных и платформенных сервисов.

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Вице-президент по технологиям и разработке VK, СТО «ВКонтакте» Александр Тоболь сообщил, что в 2022 году количество сервисов на платформе VK Mini Apps выросло на 90%. Сейчас на платформе свои мини-приложения развивают как крупные компании, так и независимые разработчики.

«Мы рады анонсировать новую программу поддержки и предоставить разработчикам облачные вычислительные мощности. Они могут размещать свои мини-приложения в VK Cloud и без дополнительных затрат использовать готовые облачные сервисы для быстрого развития и гибкого масштабирования проектов», — отметил Тоболь.

Программа будет действовать до конца 2023 года. Чтобы стать ее участником, нужно создать учетную запись на платформе VK Cloud. Более подробно информацию можно изучить по ссылке.

Ранее в соцсети VK заработал новый облачный сервис VK Testrers. С помощью программы инженеры могут найти ошибки, которые не заметили на более ранних этапах тестирования продукта.