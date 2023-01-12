Технологии 12 января 2023, 22:20 «ВКонтакте» открыла доступ к программе тестирования VK Testers для разработчиков

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Соцсеть «ВКонтакте» разработала новый облачный сервис VK Testrers. Программа дает возможность инженерам найти ошибки, которые не заметили на более ранних этапах тестирования продукта. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Программа бета-тестирования «ВКонтакте» доступна в качестве сервиса на платформе VK Cloud для всех разработчиков. Она ускоряет процесс вывода продукта на рынок. Ранее доступ к ней открывали исключительно для команды VK.

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VK Testers позволяет за короткое время проверить все пользовательские сценарии в реальных условиях и на разном оборудовании, а также получить обратную связь от 30 тысячи тестировщиков.

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Новый облачный сервис расширяет возможности инженеров по качеству, уменьшает нагрузку на сотрудников компании и затраты на тестирование. Для проверки работоспособности нового продукта больше не надо специально платить.

«Все лучшие практики, которые мы предлагаем рынку, VK сначала тестирует на собственных продуктах. VK Testers — не исключение. Мы разрабатывали программу для решения внутренних задач наших сервисов — оперативного тестирования новых продуктов в реальных условиях и сбора обратной связи. Теперь возможности программы стали доступны всем пользователям облачной платформы VK Сloud», — сообщил директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

Клиенту VK Testers надо заполнить задание для тестировщиков и открыть доступ к бета-версии продукта. Участники сообщества выполняют задачу, а потом дают обратную связь. Охват количества тестировщиков и проверяемых сценариев можно увеличить.

Заказчик в итоге получает отчет об удобстве продуктов, об обнаруженных уязвимостях и дефектах, а также погрешностях в UX-дизайне. Сервис обещает конфиденциальность и безопасность данных: код хорошо защищен, результат может видеть разработчик, который запустил тестирование.

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