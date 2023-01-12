12 января 2023, 22:20
«ВКонтакте» открыла доступ к программе тестирования VK Testers для разработчиков
Соцсеть «ВКонтакте» разработала новый облачный сервис VK Testrers. Программа дает возможность инженерам найти ошибки, которые не заметили на более ранних этапах тестирования продукта. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Программа бета-тестирования «ВКонтакте» доступна в качестве сервиса на платформе VK Cloud для всех разработчиков. Она ускоряет процесс вывода продукта на рынок. Ранее доступ к ней открывали исключительно для команды VK.
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VK Testers позволяет за короткое время проверить все пользовательские сценарии в реальных условиях и на разном оборудовании, а также получить обратную связь от 30 тысячи тестировщиков.
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Новый облачный сервис расширяет возможности инженеров по качеству, уменьшает нагрузку на сотрудников компании и затраты на тестирование. Для проверки работоспособности нового продукта больше не надо специально платить.
«Все лучшие практики, которые мы предлагаем рынку, VK сначала тестирует на собственных продуктах. VK Testers — не исключение. Мы разрабатывали программу для решения внутренних задач наших сервисов — оперативного тестирования новых продуктов в реальных условиях и сбора обратной связи. Теперь возможности программы стали доступны всем пользователям облачной платформы VK Сloud», — сообщил директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.
Клиенту VK Testers надо заполнить задание для тестировщиков и открыть доступ к бета-версии продукта. Участники сообщества выполняют задачу, а потом дают обратную связь. Охват количества тестировщиков и проверяемых сценариев можно увеличить.
Заказчик в итоге получает отчет об удобстве продуктов, об обнаруженных уязвимостях и дефектах, а также погрешностях в UX-дизайне. Сервис обещает конфиденциальность и безопасность данных: код хорошо защищен, результат может видеть разработчик, который запустил тестирование.
ВКонтакте
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