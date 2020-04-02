«ВКонтакте» и «Одноклассники» поддержат малый и средний бизнес

«ВКонтакте» и «Одноклассники» запустят масштабную акцию для поддержки малого и среднего бизнеса. Они будут удваивать бюджет, который предприниматели вкладывают в продвижение на платформах. Акция продлится до 30 июня.

Кроме того, соцсети запускают страницы со спецпредложениями, обучающими материалами и другой информацией, полезной во время сложной для бизнеса ситуации, говорится в сообщении пресс-службы «ВКонтакте».

Руководитель отдела SMB «ВКонтакте» Дарья Костюк отметила, что сейчас непростое время для предпринимателей. По ее словам, соцсеть всегда помогала компаниям с развитием своего дела, предоставляя простые инструменты для быстрого старта в онлайне.

«Теперь, чтобы дополнительно поддержать предпринимателей, мы решили удваивать бюджеты на рекламное продвижение. Мы верим, что эта мера поможет ускорить привлечение новых клиентов и заказов и сократить кассовый разрыв», — считает Костюк. При этом она добавила, что кафе и ресторанам, которые перешли в новый для себя режим работы с доставкой, платформа подарит еще три тысячи рублей на рекламу для поиска клиентов в соцсети.

«Одноклассники удвоят сумму, которую пользователь внесет на счет рекламного кабинета ОК», — рассказала Костюк. Для того, чтобы получить бонусы, пользователю необходимо активировать специальный промокод по инструкции на портале ОК.Бизнес. после этого надо перейти в рекламный кабинет с любого устройства и пополнить баланс. Платеж будет сразу же удвоен бонусными средствами.

Длительные выходные, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса в стране, — это необходимая мера. Но для бизнеса и некоторых россиян в финансовом плане это время будет непростым. Но государство уже принимает меры поддержки, а при необходимости пойдет на новые шаги.