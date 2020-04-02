Длительные выходные — это мера, которая необходима, чтобы остановить распространение коронавируса в России. Очевидно, что для бизнеса и некоторых россиян это будет тяжелое время в финансовом плане. Но государство уже принимает меры поддержки, а при необходимости пойдет на новые шаги.

«Это мера вынужденная, связанная с тем, что пандемию коронавируса все-таки хотят остановить, причем сделать это эффективно. Что касается поддержки бизнеса и граждан — у нас уже было две итерации, когда правительство принимало различные пакеты мер, которые уже сейчас должны быть реализованы для поддержки бизнеса, занятости и тех, кто потерял работу», — сказал «360» руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Он подчеркнул, что при необходимости будут приняты и дополнительные меры. «Будет два направления. [Первое —] малый и средний бизнес, для них такие длительные каникулы — это серьезная нагрузка. Второе — что касается крупных компаний, там ситуация простоя, подключатся, видимо, те же банки. В ближайшие три недели экономика будет нуждаться в поддержке государства, и государство готово рассматривать разные меры», — подчеркнул собеседник «360».

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам 2 апреля объявил, что весь месяц в стране будет нерабочим. Так будут сдерживать распространение коронавируса. Работодатели должны будут сохранить зарплату сотрудникам.

По последним данным, российские врачи помогают вылечиться от коронавируса 3548 пациентам. Выписали из больниц уже 235 человек. Летальным исходом закончилось 30 случаев заражения.